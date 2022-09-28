«МОК больше интересовала защита российских интересов, чем чистота спорта». Экс-заместитель главы WADA о допуске России к Играм

Бывший заместитель генерального директора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Роб Келер обвинил Международный олимпийский комитет ( ) в защите интересов России в вопросе допуска спортсменов до участия в Олимпийских играх.

– Мне прямо сказали: «Россия – самая сильная спортивная держава. МОК является партнером (WADA) на 50%. И мы не хотим их злить, так что отвалите».

– МОК хотел, чтобы российские спортсмены участвовали в Играх?

– 100 процентов. Их больше интересовала защита российских интересов, чем чистота спорта, – сказал Келер.

Российские спортсмены выступали на Олимпийских играх 2018, 2020 и 2022 годов под нейтральным флагом.

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