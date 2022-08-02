Антон Бородачев: «Финал Олимпиады не пересматривал. Включал только встречу с Америкой – там мы показывали красивое фехтование»

Серебряные призеры в командном турнире рапиристов Антон и Кирилл Бородачевы поделились впечатлениями от выступления на Играх.

— Американцам в командном полуфинале был нанесен удар под дых. Это приятное чувство, учитывая, что они одни из лучших в мире?

Антон: Конечно! Мы выходили на встречу с командой, которая не проигрывала, была первой в рейтинге. Нас это не остановило, потому что мы молодые.

Когда ты обыгрываешь такую команду в полуфинале, отдаешь все эмоции. Было ощущение, что мы стали первыми на Олимпийских играх. Это тоже про недостаток опыта.

Кирилл: Очень приятное чувство было. Мы понимали, что у нас уже точно будет медаль. После полуфинала мы реально выдохнули. Мы победили сильную команду, выплеснули много эмоций. Из-за потраченных эмоций нас немного и не хватило на финал.

— Пересматривали финал с французами?

Антон: Нет, не пересматривал. Включал только встречу с Америкой. Там мы показывали красивое фехтование.

Можно было бы посмотреть финал, но зачем? Если только ради работы над ошибками. Хотя, я считаю, что это не те соревнования, после которых нужно исправлять недочеты.

Кирилл: Нет, скажу честно. Не тянуло. А вот с США и Гонконгом смотрел. Когда смотришь победные встречи, очень радуешься. Но, думаю, с французами было бы полезно пересмотреть финал. Не зря говорят, что из поражений можно вынести много уроков, увидеть ошибки.

— Уступили по делу?

Антон: Конечно!

Кирилл: Я бы сказал, что по эмоциям, но и по делу тоже. Спортсмены у Франции были очень сильные. Им хотелось взять реванш, потому что в Рио они заняли второе место, проиграли нашим в финале.

— Если оглядываться назад, можно ли бы провести финал иначе?

Кирилл: Конечно. Надо было подходить к финалу с более холодной головой, направить все эмоции на эту встречу. Когда ты смотришь со стороны на свои ошибки, тебе проще судить, говорить о том, что можно было бы сделать иначе. Но, когда ты стоишь на дорожке, не можешь предугадать, что будет. Нельзя отмотать время назад и сделать что-то иначе.