Путин подписал указ о госнаградах за подготовку к Токио-2020: у Родионенко – орден Почета, у Данченко и Шевченко – орден Александра Невского

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград тренерам и функционерам, участвовавшим в подготовке спортсменов к Олимпиаде-2020 в Токио.

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Орден Александра Невского получили тренер синхронисток Татьяна Данченко и старший тренер сборной России по фехтованию Дмитрий Шевченко.

Ордена Почета удостоились старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко и главный тренер команды Андрей Родионенко.

Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» I степени награжден главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили.

Полный список награжденных можно посмотреть здесь.