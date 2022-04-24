Мартьянова о травме ноги: «После Олимпиады я четыре месяца восстанавливалась. Познакомилась тогда с Леонидом Слуцким, и специалисты «Рубина» мне помогли»

Олимпийская чемпионка в командном турнире рапиристок рассказала о восстановлении после травмы, полученной на Играх.

Спортсменка повредила ногу во время одного из поединков, однако продолжила выступление.

«Я старалась тогда не смотреть, что писали обо мне в интернете после произошедшего. Я прекрасно понимаю, что любой, кто бы ни фехтовал на Олимпиаде, встал бы и бился бы дальше.

После Олимпиады я четыре месяца восстанавливалась – три разрыва, два надрыва, шла речь об операции, но я встретила хороших людей, которые мне помогли.

Я тогда познакомилась с Леонидом Слуцким, и специалисты его клуба «Рубин» мне помогли. Причем врачи и физиотерапевты работали не только с ногой, но и с моей головой, чтобы я забыла об этой травме. Рада, что встретилась с этими людьми в своей жизни.

А уж когда вернулась на дорожку, поняла, насколько я соскучилась, насколько мне этого не хватало – я получала удовольствие от всего, даже когда не получалось», – рассказала Мартьянова.