Глава ФФР от отказе украинских рапиристов от поединка: «Вышли и сказали, что отказываются из-за ситуации на Украине. Наша сборная нормально отреагировала»

Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов прокомментировал отказ украинских рапиристов выходить на поединок против команды России в 1/8 финала Кубка мира в Египте.

«Они не захотели драться. Они вышли и сказали, что отказываются с нами драться из-за ситуации на Украине.

Наша сборная нормально отреагировала. Вышли на линию, высказались. Развернулись и ушли. Знали бы про это, на 2 часа позже в зал приехали», — сказал Мамедов.

Украинским спортсменам было засчитано техническое поражение. В 1/4 финала российская команда встретится с победителем боя Япония – Польша.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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