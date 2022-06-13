Ильгар Мамедов: «Северные страны и Прибалтика собираются выступить с предложением изменить устав, а затем исключить нас из EFC»

Президент Федерации фехтования России ( ) Ильгар Мамедов сообщил, что Россию попытаются лишить членства в Европейской конфедерации фехтования (EFC).

«Северные страны – Норвегия, Швеция, Финляндия, а также страны Прибалтики собираются выступить с предложением изменить устав, а затем исключить нас из EFC. Для этого необходимо набрать 75 процентов голосов присутствующих или по доверенности.

В этой связи собираюсь 16 июня на конгрессе в Анталье попытаться вразумить их, объяснить, что нельзя в спорте делить на своих и чужих. Сегодня это может коснуться России и Беларуси, а завтра кто-нибудь попросит исключить Израиль на фоне обострившегося конфликта с Палестиной.

Ни в коем случае нельзя создавать столь опасный прецедент. Даже президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил против дискриминации лишь на основании наличия того или иного паспорта.

Насколько велика вероятность, что Россию все-таки исключат? В обычное время представить такое было невозможно, но сейчас ситуация иная.

Надо понимать, что вменяемые члены EFC все прекрасно понимают и выступают против исключения. Они не хотят, чтобы такой вопрос даже выносился на голосование. Но каждая федерация подчиняется своему государству. И если поступят соответствующие указания от государственных структур, им некуда будет деваться.

Сколько бы ни говорили о спорте вне политики, на деле они уже давно слились», – сказал Мамедов.