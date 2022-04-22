«Пишут, предлагают зарплату в 8 тысяч долларов каждому». Мамедов рассказал, что российские фехтовальщики получают предложения выступать за другие страны

Президент Федерации фехтования России ( ) Ильгар Мамедов рассказал, что российские фехтовальщики получали предложения выступать за другие страны.

– Правда, что нашим фехтовальщикам уже поступают предложения о переходе в другие страны?

– Пока это на уровне смс-сообщений. Пишут, предлагают зарплату в 8 тысяч долларов каждому. Но никто серьезно эти предложения не воспринимает. Все хотят выступать за Россию.

Первые и вторые составы понимают, что выступают за ведущую страну в мировом фехтовании на протяжении многих лет. Менять из-за этой ситуации гражданство – странно, ведь это может закончится в любую минуту. Поэтому на данный момент серьезных разговоров на эту тему нет, – сказал Мамедов.

ФФР рассматривает вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию фехтования (FCA), сообщил Мамедов.

– Изучаете вопрос международных встреч с китайцами?

– Так они же снова на карантине все. В Шанхае – вспышка, они закрылись. Посмотрим, когда это все закончится. Вообще после встречи у Чернышенко мы начали детально изучать вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию по примеру коллег из шахмат. Будем думать, как это сделать. Географически мы имеем право, технически ФШР уже это сделала, хотя они и не являются членом МОК. Будем советоваться с юристами, как нам сделать так, чтобы стать частью спортивной Азии.

Я считаю, ЕКФ (Европейская конфедерация фехтования) некорректно повели себя в этой ситуации. Если FIE получила рекомендацию от МОК нас отстранить, то ЕКФ никто и ничего не рекомендовал – они это решили самостоятельно. Зачем это было делать, если никто их не призывал? – отметил глава ФФР.

Также Мамедов рассказал о поддержке иностранцев в ситуации с отстранением от международных стартов.

– Кто-то поддерживал из ваших знакомых за границей?

– Многие. Например, вчера звонил один итальянец, спрашивал: «А почему у нас вот сейчас есть теннисный турнир, и россияне на нем есть, а вас к нам не пускают?» Проблема в том, что нас – в отличие от ATP и WTA – отстранила международная федерация, поэтому, к сожалению, мы не можем выступать даже в нейтральном статусе.

Из Египта мне пишут такие сообщения (читает): «Сожалею, что вас нет. Я честно поддерживаю вас и с открытым сердцем жду вашего возвращения. Знаю, что вы и ваша команда пройдете через тяжелые времена и вернетесь на привычный топ-уровень». Мы чувствуем поддержку из самых разных стран – в том числе и европейских. Я уже не говорю про сербов, которые на афишу этапа Кубка мира поставили Черемисинова, – добавил он.