«Наверное, Великая понимает, что Олимпиады не будет, поэтому и сказала». Мамедов о возможном отказе саблистки ехать на Игры без флага и гимна

Теги сборная России жен Софья Великая сабля Ильгар Мамедов ФФР Париж-2024 Фехтование

Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов оценил слова Софьи Великой о возможном отказе ехать на Олимпийские игры без флага и гимна страны.

«Мы не знаем, когда у нас будет ближайшая Олимпиада. Все спортсмены сейчас – вольные художники. Хочет – говорит. Не хочет – не говорит.

Наверное, она понимает, что Олимпиады не будет, поэтому и сказала. В июне Софье исполнится 37 лет. После Токио было такое олимпийское наслаждение, эйфория.

Великая – спортсменка с большой буквы, все прекрасно это понимают. У нее огромный опыт, она уникум. Но в 39 лет ехать на Олимпиаду... Чисто физически скорость и выносливость отличаются от тех, что в 25 лет», – заявил Мамедов.

Следующая летняя Олимпиада пройдет в 2024 году в Париже.

Софья Великая: «Все должны находиться в равных условиях – выступать под своим флагом. Пока не будут созданы равные условия, я бы не поехала на Игры»

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