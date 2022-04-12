Федерация фехтования России подаст иск на отстранение спортсменов от международных стартов в суд Швейцарии

Федерация фехтования России (ФФР) подаст иск в связи отстранением спортсменов от международных стартов в гражданский суд Швейцарии.

Об этом сообщил президент ФФР Ильгар Мамедов.

2 марта Международная федерация фехтования (FIE) отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под ее эгидой из-за ситуации на Украине.

«Мы подавали иск в , но FIE с нами не пошла, поэтому принято решение подать свою претензию на отстранение от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации в гражданский суд Швейцарии.

Там у нас будут следующие представители – , , Дмитрий Жеребченко и непосредственно ФФР. Пока идут суды, у нас нет возможности выступать в нейтральном статусе, это не предусмотрено уставом FIE», – сказал Мамедов.