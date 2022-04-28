Станислав Поздняков: «Мы видим коренной разлом спортивного олимпийского движения»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил о «коренном разломе олимпийского движения» на фоне ситуации с отстранением российских и белорусских спортсменов.

В частности, глава ОКР напомнил о решении арбитража Международной федерации санного спорта (FIL), который в апреле признал необоснованными санкции против российских саночников. При этом в дальнейшем FIL решила изменить устав организации, чтобы отстранить спортсменов, несмотря на решение суда.

«Даже на примере Международной федерации санного спорта оказалось, что решение арбитражного суда не обязательно к выполнению. Мы видим коренной разлом спортивного олимпийского движения. Будем надеяться, что это единичный случай, когда федерация не исполняет решение собственного арбитража.

Наши спортсмены не могут находиться в глубокой точке, мы серьезные страны в части спорта. У нас огромный потенциал, наши спортсмены временно не могут выступать на международных соревнованиях. И это не говорит о том, что наш потенциал снижен. Надеюсь, мы триумфально вернемся на международные спортивные арены», – сказал Поздняков.

Международная федерация санного спорта намерена изменить свой устав, чтобы отстранить российских спортсменов, несмотря на решение суда

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