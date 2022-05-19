Глава ОКР поздравил Третьяка с переизбранием: «Желаю приумножения олимпийского золота на аренах Милана в 2026 году!»

Станислав Поздняков поздравил с переизбранием на пост президента .

«Поздравляю легендарного хоккеиста Владислава Александровича Третьяка с единогласным переизбранием на пост президента Федерации хоккея России. Являясь трехкратным олимпийским чемпионом и входя в символическую сборную столетия , Владислав Третьяк бессменно руководит федерацией с 2006 года!

Под его руководством наш отечественный хоккей продолжил писать славные страницы своей истории – наша команда четыре раза выигрывала золото чемпионата мира и стала олимпийским чемпионом в Пхенчхане, а совсем недавно – серебряным призером Игр в Пекине, подарив нам незабываемые и очень эмоциональные моменты на своем олимпийском пути! Желаю дальнейших успехов и приумножения олимпийского золота на аренах Милана в 2026 году!» – написал президент Олимпийского комитета России.

70-летний Третьяк единогласно переизбран на пост президента ФХР на 4 года