Софья Великая: «Политизация спорта сейчас очевидна, мы будем с этим бороться»

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию, председатель комиссии спортсменов ОКР Софья Великая высказалась о политизации спорта.

«Мы против дискриминации российских и белорусских спортсменов. Мы делаем все возможное, чтобы существовать по правилам, не допускать никаких нарушений, в том числе и то, что касается системы ADAMS, борьбы с допингом и всего, что с этим связано.

Но сложившаяся ситуация сейчас показала, насколько мы были далеко толерантными и делали и будем делать все возможное, чтобы олимпийская семья и олимпийское движение продолжались. Наш лозунг – «Спорт вне политики».

Политизация спорта сейчас очевидна, мы будем с этим бороться. Наша комиссия будет прикладывать усилия, чтобы сконцентрироваться на молодежи, нашем спорте, взаимодействии спорта высших достижений с юниорами и молодежью.

Рано или поздно все заканчивается, наши дети, наши спортсмены должны оставаться максимально в строю, показывать свой уровень, а наша задача – создавать для них базы и условия. Главное, что мы вместе и совместными усилиями сможем быть на высоте, когда эта ситуация закончится», – сказала Великая.

Сегодня в Минске проходит совместное заседание комиссий спортсменов Олимпийских комитетов России и Беларуси.