Станислав Поздняков: «Диалог с МОК продолжается, мы общаемся. Истерия русофобии прекратится, и тогда все восстановится»

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что ОКР продолжает находиться в контакте с Международным олимпийским комитетом (МОК), несмотря на санкции.

МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали этим рекомендациям. 

«Конечно, общаемся с МОК. Диалог продолжается, как и со всеми основными организациями. Я уверен, что все вернется. Истерия русофобии прекратится, и тогда все восстановится», – сказал Поздняков.

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