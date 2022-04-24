Станислав Поздняков: «Диалог с МОК продолжается, мы общаемся. Истерия русофобии прекратится, и тогда все восстановится»

Глава Олимпийского комитета России ( ) заявил, что ОКР продолжает находиться в контакте с Международным олимпийским комитетом ( ), несмотря на санкции.

МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали этим рекомендациям.

«Конечно, общаемся с МОК. Диалог продолжается, как и со всеми основными организациями. Я уверен, что все вернется. Истерия русофобии прекратится, и тогда все восстановится», – сказал Поздняков.