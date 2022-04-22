Задонская, Галкина и Денщикова вошли в состав комиссии спортсменов ОКР

Теги Елена Исинбаева сборная России жен Екатерина Галкина Скелетон ОКР сборная России жен (коньки) Софья Великая сборная России жен (скелетон) Джонатан Гурейро Ольга Денщикова (Потылицына) Лада Задонская Коньки/шорт-трек

Конькобежка Лада Задонская, керлингистка Екатерина Галкина и скелетонистка Ольга Денщикова (Потылицына) избраны в обновленный состав комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

Выборы состоялись на расширенном заседании комиссии спортсменов ОКР под председательством двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию Софьи Великой.

Работу в комиссии спортсменов в качестве представителей Международного олимпийского комитета (МОК) и Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) продолжат Елена Исинбаева и Джонатан Гурейро. Также у президента ОКР есть возможность назначить в состав еще пять спортсменов.

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