Задонская, Галкина и Денщикова вошли в состав комиссии спортсменов ОКР

Конькобежка Лада Задонская, керлингистка и скелетонистка Ольга Денщикова (Потылицына) избраны в обновленный состав комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

Выборы состоялись на расширенном заседании комиссии спортсменов ОКР под председательством двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию Софьи Великой.

Работу в комиссии спортсменов в качестве представителей Международного олимпийского комитета (МОК) и Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) продолжат Елена Исинбаева и Джонатан Гурейро. Также у президента есть возможность назначить в состав еще пять спортсменов.