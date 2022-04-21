Политизацию мирового спорта обсудят на заседании олимпийских комитетов России и Беларуси. Участие примут Грабовский, Великая, Легков, Самарин, Константинова, Борзаковский и другие

Олимпийский комитет России и Национальный олимпийский комитет Беларуси проведут заседание.

В рабочей встрече, назначенной на 27 апреля, участие примут 25 известных спортсменов, среди которых 11 олимпийских чемпионов, 7 серебряных и бронзовых призеров Олимпиад.

Российскую делегацию представят двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая, двукратные олимпийские чемпионы Роман Власов и Андрей Моисеев, олимпийские чемпионы Алексей Алипов, Юрий Борзаковский, Анастасия Максимова и Александр Легков, серебряный призер Олимпийских игр Евгений Коротышкин, мастера спорта международного класса по фигурному катанию Станислава Константинова и Александр Самарин, участница Олимпийских игр Лада Задонская.

От Беларуси на заседании будут олимпийский чемпион Александр Богданович, двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен, олимпийская чемпионка Алла Цупер, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Екатерина Галкина, мастера спорта международного класса Людмила Калинчик и Дмитрий Никуленков, хоккеист , футболист Владимир Корытько.

В ходе мероприятия обсуждение затронет вопросы политизации мирового спорта, отстранения спортсменов от международных соревнований, минимизации негативного влияния текущих событий на спортсменов.