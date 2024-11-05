Российские спортсмены выступят на чемпионате мира по мас-рестлингу в Киргизии

Российские спортсмены будут выступать под флагом своей страны на чемпионате мира по мас-рестлингу в Киргизии.

Об этом сообщила вице-президент Международной федерации мас-рестлинга Лена Томская. Турнир пройдет в Бишкеке с 28 ноября по 2 декабря.

«Российские спортсмены на чемпионате мира, который стартует в конце ноября, будут выступать под флагом и с гимном своей страны. Российский гимн ранее уже не раз звучал на международных турнирах. В августе на турнире в Словакии, где спортсмены из России стали победителями, там тоже играла «Россия – священная наша держава».

Мы продолжаем принимать заявки на участие в чемпионате мира, пока о своем желании выступить на турнире заявили федерации 21 страны. Рассчитываем, что в Бишкеке соберутся спортсмены из 30 государств», – отметила Томская.

В числе участников чемпионата мира есть представители Анголы, Бразилии, Венгрии, Индии, Казахстана, Камеруна, Монголии, Пакистана, Польши, Словакии, Узбекистана и других стран.

Мас-рестлинг – национальный вид спорта в Якутии, образованный от игры в перетягивание палки. С 2003 года он входит в официальный реестр видов спорта в России.