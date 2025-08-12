Дартсмен Кольцов о критике в адрес федерации: «Сейчас я бы выразился грубее. Люди, которые не желают нашему виду спорта процветания, недостойны быть во главе чего-либо»

Чемпион России по дартсу Кольцов считает, что федерации нужен новый руководитель.

В июле Федерация дартса России (ФДР) отстранила 18-кратного чемпиона страны Бориса Кольцова на полгода за «публикации в интернете, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию ФДР».

– Вы и до конфликта много критиковали действия ФДР и, в частности, ее президента Александра Белова. Полагаю, вы понимали, что в какой-то момент будет ответ. Ждали, что вас в дисквалифицируют?

– Слушайте, я человек такой: никогда не буду придумывать и пытаться завуалировать что-то. Если кто-то что-то делает плохо, я напишу, что это плохо. И тут со мной даже не могут выйти на диалог и сказать: «Борис, давай встретимся, обсудим все твои недопонимания, твои, грубо говоря, высеры». Меня просто берут и дисквалифицируют. Вот как?

Если бы сейчас у меня была возможность исправить написанное, я бы выразился грубее. Люди, которые не желают нашему виду спорта и нашим игрокам развития и процветания, недостойны быть во главе чего-либо, федерации – уж точно.

Еще один момент. Президент ФДР написал, что они не знали об этом турнире (ранее Кольцов рассказал, что российские дартсмены поехали на турнир в Макао без помощи федерации – Спортс’’). И если бы мы к ним пришли, то они бы придумали что-то. У вас есть президиум, есть тренеры, и никто не знал, что есть турнир, на который мы можем поехать? Ну это же бред! Увольтесь тогда все! Если вы не умеете работать, вам не место в этой структуре.

Представьте себе – футболисты сборной России приходят к президенту Российского футбольного союза и говорят: «У нас через два месяца турнир будет. Если вы не знали, то отправьте нас туда». Это же абсурд! <...>

– Вы с [вице-президентом ФДР Наилем] Аксяновым, по сути, стали главными противниками текущего положения в нашем дартсе. Каких конкретно изменений вы ждете, какое развитие событий вас бы устроило?

– Смотрите, самое главное, что нужно понять людям – ни Кольцов, ни Аксянов не борются за место, за власть. Никто не борется за президентский трон, с которого никак не хочет уйти человек, говорящий, что дартс – это его, что деньги, которые приходят в дартс, это не деньги дартса. Мы не боремся за это место. Мы боремся за то, чтобы вид спорта стал узнаваемым в России.

Что для этого нужно? Нужно проводить крупные турниры, показывать их по телевизору. Нужно давать людям возможность выигрывать нормальные призовые, а не 30-40 тысяч рублей, потому что человек шел к этому всю свою жизнь и ставит на это иногда даже свою семью.

Когда у меня умер отец, я сидел в самолете и летел в Германию, чтобы в дартс играть за страну. У меня родился ребенок, я через два дня улетел в Италию играть под российским флагом на Кубке Европы. И многие так делают, не я один.

Люди должны понять: мы хотим на пост руководителя нормального человека, здравомыслящего, который понимает, как должен развиваться спорт. Ну и мы это ему подскажем, если будет необходимость. Мы с Наилем показали, как могут быть организованы турниры. А сейчас президент с командой делают иначе. Разница – колоссальная!

Люди звонят мне и спрашивают: что за ерунду по телевизору сейчас показывают. На их турнирах нет шоу: спортсмены выходят из-за угла, просто пожимают друг другу руки и начинают играть, зрителей нет. Пусть посмотрят, как проходят турниры PDC в Германии и Англии. Не нужно придумывать велосипед!

И снова повторюсь: мы не боремся за власть, мы не боремся за любовь народа, потому что уже все народу показали и доказали. Теперь народ должен задолбать президиум до такой степени, чтобы в федерации провели перевыборы или отчетную конференцию. Пусть президент реально отчитается, что он сделал с 2024 по 2025 год, – сказал Кольцов.

