Один человек погиб во время турнира по рыбалке в Пермском крае из-за столкновения с лодкой
Один чловек погиб во время турнира по рыбалке со спиннингом в Пермском крае.
26–28 августа на Камском водохранилище проходил первый этап турнира Pro Anglers League по ловле хищной рыбы спиннингом.
«Вчера, незадолго до финиша тура, на воде произошел инцидент – столкновение с участием лодки экипажа [Вероника] Дичка – [Семен] Готовский, в результате которого погиб человек. Экипаж в настоящее время вернулся на базу. Компетентные органы разбираются в случившемся», – сообщили в пресс-службе соревнований.
