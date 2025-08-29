Один человек погиб во время турнира по рыбалке в Пермском крае из-за столкновения с лодкой

Один чловек погиб во время турнира по рыбалке со спиннингом в Пермском крае.

26–28 августа на Камском водохранилище проходил первый этап турнира Pro Anglers League по ловле хищной рыбы спиннингом.

«Вчера, незадолго до финиша тура, на воде произошел инцидент – столкновение с участием лодки экипажа [Вероника] Дичка – [Семен] Готовский, в результате которого погиб человек. Экипаж в настоящее время вернулся на базу. Компетентные органы разбираются в случившемся», – сообщили в пресс-службе соревнований.