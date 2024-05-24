В Калужской области пройдет Фестиваль внутренней и внешней гармонии М.И.Р.

С 22 по 28 июля состоится фестиваль М.И.Р, особенность которого — в уникальной концепции. Наравне с яркой музыкальной составляющей — концертами хедлайнеров и диджей-сетами — участников ждут 7 тематических миров.

Фестиваль станет настоящим Местом Силы. По задумке, каждый из миров фестиваля станет ключом к ответам на сокровенные вопросы, к пониманию мироустройства, загадках Вселенной и своей персональной миссии.

Объединение всего видимого и невидимого, ощутимого органами чувств и душой – основной лейтмотив фестиваля М.И.Р.

Более 15 тысяч гостей фестиваля смогут погрузиться в мир самопознания, духовных практик и творчества, насладиться общением и новыми знаниями, изучить культурные традиции разных народов планеты.

Фестиваль пройдет на территории парка-музея ЭТНОМИР и предложит семь дней насыщенной программы:

Более 100 лекций и мастер-классов для всей семьи, охватывающих широкий спектр тем от саморазвития до биохакинга.

Более 50 арт-объектов и фуд зон, где каждый сможет найти что-то на свой вкус.

Две сцены с богатой музыкальной программой, включающей выступления 50 музыкальных групп и исполнителей.

Среди хедлайнеров фестиваля выступят известные личности, такие как китаевед и писатель Бронислав Виногродский, актриса Ирина Горбачева, певица Сати Казанова, интегральный психолог Татьяна Парфенова. Также фестиваль соберет яркий научный состав экспертов, включая врача-сомнолога Романа Бузунова, психофизиолога Александра Каплана, доктора биологических наук, профессора РАН, эксперта в области генетики и геронтологии Алексея Москалева, гастроэнтеролога, гепатолога, кандидата медицинских наук Сергея Вялова и других.

Подробная информация и билеты доступны на официальном сайте фестиваля.