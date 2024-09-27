Ирина Винер: «У меня зарплата от Министерства спорта 168 тысяч рублей, получаю 1,5 млн в год»
Ирина Винер назвала свою зарплату.
«У меня зарплата от Министерства спорта 168 тыс. [рублей], получаю 1,5 млн в год», – сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики.
Она отметила, что после объединения гимнастических федераций сосредоточится на тренерстве.
«Я буду теперь не президент, а линейный тренер. Теперь у нас президент – начальник «РЖД» Олег Белозеров, от каждого спорта будут вице-президенты. Я благословила Ольгу Капранову, чтобы она заняла этот пост. Это здорово, что я буду сидеть в зале больше», – добавила Винер.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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