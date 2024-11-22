В Тюмени пройдет Гран-финал Континентальной лиги боулинга. Финалы прокомментирует Губерниев в эфире «Матч ТВ»

6 декабря в Тюмени стартует Гран-финал Континентальной лиги боулинга.

Соревнования пройдут с 6 по 12 декабря.

Гран-финал покажут в прямом эфире на VK Видео (квалификацию и плей-офф).

В финале будут личные и командные турниры, а также соревнования сеньоров и Strike Challenge.

«Золотые финалы» в последний день будет транслировать «Матч ТВ ». Их прокомментирует Дмитрий Губерниев .

Формат и подробное расписание Гранд-финала можно посмотреть здесь .

КЛБ – профессиональная международная лига боулинга. BetBoom Кубок КЛБ – крупнейшие соревнования по боулингу на территории России и СНГ. В турнире участвуют 12 клубов и 148 спортсменов из России, Узбекистана, Беларуси и Казахстана.

Подробности о предстоящих турнирах – на официальном сайте КЛБ , а также в телеграм-канале и на странице VK .