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В Тюмени пройдет Гран-финал Континентальной лиги боулинга. Финалы прокомментирует Губерниев в эфире «Матч ТВ»

6 декабря в Тюмени стартует Гран-финал Континентальной лиги боулинга.

Соревнования пройдут с 6 по 12 декабря. 

Гран-финал покажут в прямом эфире на VK Видео (квалификацию и плей-офф).

В финале будут личные и командные турниры, а также соревнования сеньоров и Strike Challenge.

«Золотые финалы» в последний день будет транслировать «Матч ТВ». Их прокомментирует Дмитрий Губерниев.

Формат и подробное расписание Гранд-финала можно посмотреть здесь.

КЛБ – профессиональная международная лига боулинга. BetBoom Кубок КЛБ – крупнейшие соревнования по боулингу на территории России и СНГ. В турнире участвуют 12 клубов и 148 спортсменов из России, Узбекистана, Беларуси и Казахстана.

Подробности о предстоящих турнирах – на официальном сайте КЛБ, а также в телеграм-канале и на странице VK.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
боулинг
logoДмитрий Губерниев
Кубок КЛБ (боулинг)
logoМатч ТВ
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