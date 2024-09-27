Сорокин об участии РФС в заседании УЕФА: «Никакого ужаса и конфронтации мы не увидели. Все федерации общаются, отношения сохраняются»
Алексей Сорокин прокомментировал участие РФС в заседании УЕФА.
Ранее состоялась встреча высших представителей национальных федераций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Представители Российского футбольного союза (РФС) присутствовали на ней.
«Мы с Максимом Львовичем Митрофановым были на совещании высших представителей национальных федераций УЕФА во Франции. Никаких сложностей и конфронтации мы не услышали.
Никакого ужаса мы там не увидели в плане отношения к нам, все федерации общаются, отношения сохраняются», – заявил советник президента РФС Алексей Сорокин.
Сорокин о бане России: «Нужно продолжать убеждать УЕФА, что это не очень справедливо. Если не будем верить, нам и работать не нужно»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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