Сорокин об участии РФС в заседании УЕФА: «Никакого ужаса и конфронтации мы не увидели. Все федерации общаются, отношения сохраняются»

Алексей Сорокин прокомментировал участие РФС в заседании УЕФА.

Ранее состоялась встреча высших представителей национальных федераций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Представители Российского футбольного союза (РФС) присутствовали на ней.

«Мы с Максимом Львовичем Митрофановым были на совещании высших представителей национальных федераций УЕФА во Франции. Никаких сложностей и конфронтации мы не услышали.

Никакого ужаса мы там не увидели в плане отношения к нам, все федерации общаются, отношения сохраняются», – заявил советник президента РФС Алексей Сорокин .

Сорокин о бане России: «Нужно продолжать убеждать УЕФА, что это не очень справедливо. Если не будем верить, нам и работать не нужно»