В Самарской области в ноябре пройдет чемпионат России по гонкам дронов

В Самарской области пройдет чемпионат России по гонкам дронов.

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев, выступая на форуме «Беспилотные системы: технологии будущего»

«В ноябре в Самарской области стартует президентский форум «Россия – спортивная держава», и мы будем впервые проводить чемпионат России по беспилотным системам на футбольном стадионе, 40-тысячнике.

Это будет зрелищно, но самое главное, что мы хотим таким образом показать, что мы готовы проводить международные соревнования, чемпионат мира по этим технологиям здесь, в России. Соответствующую заявку будем показывать», – заявил Федорищев.