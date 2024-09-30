6 октября в Тюмени стартует шестой этап Континентальной лиги боулинга. Финалы покажет «Матч ТВ» под комментарий Губерниева

6 октября в Тюмени стартует шестой этап Кубка Континентальной лиги боулинга.

Соревнования пройдут в Тюмени с 6 по 10 октября. Всего запланировано 7 этапов и Гранд-финал в Москве, который состоится 6-12 декабря 2024 года.

Весь этап покажут в прямом эфире на VK Видео (квалификацию и плей-офф). «Золотые финалы» в последний день этапа будет транслировать «Матч ТВ».

На этапе пройдут личные и командные соревнования, а также соревнования сеньоров и Strike-Challenge.

Полуфиналы и финалы в прямом эфире состязания прокомментирует корреспондент Дмитрий Занин, а в «золотых финалах» к нему присоединится Дмитрий Губерниев. Время начала трансляции финалов – 10 октября в 17:25 по московскому времени.

КЛБ – профессиональная международная лига боулинга. BetBoom Кубок КЛБ – крупнейшие соревнования по боулингу на территории России и СНГ. В турнире участвуют 12 клубов и 148 спортсменов из России, Узбекистана, Беларуси и Казахстана.

Подробности о предстоящих турнирах – на официальном сайте КЛБ , а также в телеграм-канале и на странице VK .