6 октября в Тюмени стартует шестой этап Континентальной лиги боулинга. Финалы покажет «Матч ТВ» под комментарий Губерниева
Соревнования пройдут в Тюмени с 6 по 10 октября. Всего запланировано 7 этапов и Гранд-финал в Москве, который состоится 6-12 декабря 2024 года.
Весь этап покажут в прямом эфире на VK Видео (квалификацию и плей-офф). «Золотые финалы» в последний день этапа будет транслировать «Матч ТВ».
На этапе пройдут личные и командные соревнования, а также соревнования сеньоров и Strike-Challenge.
Полуфиналы и финалы в прямом эфире состязания прокомментирует корреспондент Дмитрий Занин, а в «золотых финалах» к нему присоединится Дмитрий Губерниев. Время начала трансляции финалов – 10 октября в 17:25 по московскому времени.
КЛБ – профессиональная международная лига боулинга. BetBoom Кубок КЛБ – крупнейшие соревнования по боулингу на территории России и СНГ. В турнире участвуют 12 клубов и 148 спортсменов из России, Узбекистана, Беларуси и Казахстана.
Подробности о предстоящих турнирах – на официальном сайте КЛБ, а также в телеграм-канале и на странице VK.
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