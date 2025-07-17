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Вице-президент Федерации дартса России: «Отстранение Кольцова – просто безобразие. Власть в федерации узурпировали пять человек, и они считают себя хозяевами»

Аксянов назвал безобразием отстранение 18-кратного чемпиона России Кольцова.

Федерация дартса России (ФДР) дисквалифицировала вице-президента организации Наиля Аксянова и многократного чемпиона страны Бориса Кольцова на 18 и 6 месяцев соответсвенно.

В решении апелляционного спортивно-дисциплинарного комитета ФДР говорится, что Аксянов не имеет профильного образования, необходимого для занимаемой им должности, а также сообщается, что он организовал самовольную, не согласованную с ФДР и Минспорта РФ поездку на турнир в Макао (Китай), которая была представлена как выездное мероприятие сборной России по дартсу.

В поездке несанкционированно использовались государственные символы РФ (герб, флаг и гимн), а также употреблялись спиртные напитки. 

Кольцов был дисквалифицирован за публикации в интернете, «порочащие честь, достоинство и деловую репутацию ФДР».

«Сначала я скажу о себе. У меня первое образование – МГИМО, я экономист-международник. А через полгода я заканчиваю Московскую государственную академию физической культуры и спорта.

Что касается поездки спортсменов, то я считаю этот пункт вообще кощунственным. Ведь для игроков сборной это единственная возможность выступить как единая команда. Как команда России. А руководство федерации уже третий год подряд отказало в финансировании поездки. И мы от лица Международной дартс лиги все же изыскали средства и отправили спортсменов.

И наша команда выступила триумфально, завоевав две золотые медали. И ведь их-то как раз и принес Борис Кольцов, которого сейчас тоже отстранили. Как у людей поднимается рука на такие вещи, ведь он так много делает для развития нашего вида спорта.

А в этом профессиональном соревновании участвовали около двух тысяч человек. И когда нашу команду, вышедшую с флагом, награждали, то все нам рукоплескали.

Да, Борис не сдержался и сказал что-то не то. Но это же его профессия, и его отстранение на полгода – просто безобразие. Мы в складчину собрали средства, отправили команду, и она выступила прекрасно. Федерация не включила это соревнование в Единый календарный план, а теперь свою вину они перекладывают на людей, которые в нем участвовали. Это кощунственно, мерзко и просто отвратительно.

Я пытаюсь бороться с (президентом ФДР) Александром Беловым, потому что я в 1989 году основал эту федерацию, и у меня, конечно же, болит душа за то, что происходит в ней. Потому что там нет ни программ, ни проектов развития. Власть узурпировали пять человек, и они считают себя хозяевами.

Мы теперь будем делать все, что угодно: и апеллировать, пойдем и в суд, и в прокуратуру. И все наше сообщество сейчас просто взбудоражено, потому что руководство перешло все границы. А мы хотим просто грамотно развивать дартс в нашей стране», – сказал Аксянов. 

Федерация дартса России отстранила 18-кратного чемпиона страны за критику в свой адрес

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
Борис Кольцов
Александр Белов
Наиль Аксянов
Федерация дартса России
Р-Спорт
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