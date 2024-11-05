Массовая драка произошла на матче чемпионата России по регболу в Челябинске

Массовая драка с участием спортсменов и зрителей произошла на матче чемпионата России по регболу в Челябинске.

Как пишет «Р-Спорт», конфликт начался в игре между командами Красноярского края и Чувашской Республики. Матч приостановили на 14-й минуте при счете 6:2 в пользу красноярцев, позже он был возобновлен.

Вице-президент Российской Федерации регбола Иван Андреев в комментарии «Известиям» заявил, что виновные в провоцировании драки были наказаны, никто из зрителей и спортсменов не пострадал. По его словам, одному из игроков показалось, что соперник груб с ним.

«Иногда, как и во всех игровых видах спорта, где есть контакт спортсменов, бывают стычки, которые переходят правила игры», – сказал Андреев.

Регбол – командный вид спорта, который сочетает в себе элементы баскетбола, борьбы и регби.

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