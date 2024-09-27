Томас Бах – делегатам конгресса IBU: «На Олимпиаде мы убедились, насколько хорошо сработало наше решение допустить нейтральных спортсменов»

Томас Бах обратился к делегатам конгресса IBU на тему допуска россиян.

С 2022 года российские и белорусские спортсмены не участвуют в турнирах под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU ).

«В нашем мире, который разрывают ненависть, войны и конфликты, Олимпийские игры могут стать вдохновляющим символом единства человечества во всем его многообразии только благодаря непоколебимой приверженности инклюзивности.

В Париже [на Олимпиаде-2024] мы убедились, насколько хорошо сработало наше решение допустить отдельных нейтральных спортсменов на строгих условиях. Таким образом мы могли гарантировать, что спорт будет способствовать укреплению мира, наводить мосты, а не углублять конфронтацию.

Зимние Олимпийские игры в Милане и Кортине-д’Ампеццо 2026 года будут основаны на том, что лучшие спортсмены мира по зимним видам спорта сойдутся в мирном соревновании на снегу и льду. Мы можем воплотить в жизнь наше видение лучшего мира только с помощью спорта.

Мы можем воплотить это в реальность, только если возьмемся за руки и будем следовать нашему олимпийскому девизу во всем, что делаем: «быстрее, выше, сильнее – вместе», – сказал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Бах , обращаясь к делегатам конгресса IBU.

На летней Олимпиаде-2024 в столице Франции россияне и белорусы выступали в нейтральном статусе.