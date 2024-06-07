16 июня в Казахстане стартует четвертый этап Континентальной лиги боулинга. Финалы в прямом эфире покажет «Матч ТВ»

16 июня в Казахстане начнется четвертый этап Кубка Континентальной лиги боулинга.

Соревнования пройдут в Алматы с 16 по 20 июня, ранее этапы принимали Омск, Тюмень и Ижевск. Всего запланировано 7 этапов и Гранд-финал в Москве, который состоится 6-12 декабря 2024 года.

Ютуб-канал лиги покажет четвертый этап в прямом эфире (квалификацию и плей-офф). «Золотые финалы» в последний день этапа будет транслировать «Матч ТВ».

На этапе пройдут личные и командные соревнования, а также соревнования сеньоров и Strike-Challenge.

Полуфиналы в прямом эфире состязания прокомментируют корреспондент Дмитрий Занин и эксперт КЛБ, финалы – эксперт и . Время начала трансляций объявят позже.

КЛБ – профессиональная международная лига боулинга. BetBoom Кубок КЛБ – крупнейшие соревнования по боулингу на территории России и СНГ. В турнире участвуют 12 клубов и 148 спортсменов из России, Узбекистана, Беларуси и Казахстана.

Подробности о предстоящих турнирах – на официальном сайте КЛБ, а также в телеграм-канале и на странице VK.

BetBoom Кубок КЛБ 2024 продолжится на Матч ТВ: эфир из Казахстана!