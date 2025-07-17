Федерация дартса России отстранила 18-кратного чемпиона страны за критику в свой адрес

Федерация дартса России отстранила вице-президента и 18-кратного чемпиона страны.

Апелляционный спортивной-дисциплинарный комитет Федерации дартса России (ФДР) дисквалифицировал вице-президента организации Наиля Аксянова на 18 месяцев.

В решении комитета сообщается, что Аксянов самовольно, без участия ФДР собирал денежные средства за участие в турнире под видом членских взносов. Турнир был организован организацией, руководителем которой является Аксянов, деньги принимались без пробития кассовых чеков.

Также основанием для возбуждения дела о дисциплинарном правонарушении послужили сведения об отсутствии у Аксянова профильного образования, необходимого для занимаемой им должности.

Кроме того, сообщается, что Аксянов организовал самовольную, не согласованную с ФДР и Минспорта РФ поездку на турнир в Макао (Китай), которая была представлена как выездное мероприятие сборной России по дартсу. В поездке несанкционированно использовались государственные символы РФ (герб, флаг и гимн), а также употреблялись спиртные напитки.

18-кратный чемпион России по дартсу Борис Кольцов дисквалифицирован на 6 месяцев за публикации в интернете, «порочащие честь, достоинство и деловую репутацию ФДР».

После турнира в Макао Кольцов написал в VK: «Федерация выложила в крысу видосы!!! Вы че петухи!!! Мы поехали туда за свои деньги и за деньги международной дартс лиги!!! Федерация не имеет отношения к этой поездке!!!» (орфография и пунктуация сохранены, цитата приводится в опубликованном решении комитета ФДР – Спортс’’).

В комментарии для Sport Baza Аксянов отметил, что ФДР сама отказалась спонсировать поездку в Макао.

«Федерация сама отказалась спонсировать поездку в Макао, уже не в первый раз. Президент ФДР Александр Белов еще в прошлом году мне говорил: «Зачем вы туда едете? Вы там проиграете».

В Макао была не сборная России, мы команду так не называли, это были игроки, которые входят в ее состав. Они лучшие, что на турнире и доказали. Но я не понимаю, как можно запретить нести флаг России?» — сказал Аксянов.

На турнире в Макао российские дарстмены завоевала 8 медалей — по два золота и серебра и четыре бронзы.