27 октября в Ижевске стартует 7-й этап Континентальной лиги боулинга. Финалы прокомментирует Губерниев в эфире «Матч ТВ»

27 октября в Ижевске стартует 7-й этап Кубка Континентальной лиги боулинга.

Соревнования пройдут с 27 по 31 октября. Это заключительный этап серии, Гранд-финал пройдет в Москве с 6 по 12 декабря 2024 года.

Этап в Ижевске покажут в прямом эфире на VK Видео (квалификацию и плей-офф).

«Золотые финалы» в последний день этапа будет транслировать «Матч ТВ». Их прокомментирует Дмитрий Губерниев. Время начала трансляций финалов – 31 октября в 14:55 по московскому времени.

КЛБ – профессиональная международная лига боулинга. BetBoom Кубок КЛБ – крупнейшие соревнования по боулингу на территории России и СНГ. В турнире участвуют 12 клубов и 148 спортсменов из России, Узбекистана, Беларуси и Казахстана.

Подробности о предстоящих турнирах – на официальном сайте КЛБ , а также в телеграм-канале и на странице VK .

Боулинг: последний рывок перед Гранд-финалом BetBoom Кубка КЛБ 2024. Что вас ждет? ТОП-10 боулеров также в статье!