27 октября в Ижевске стартует 7-й этап Континентальной лиги боулинга. Финалы прокомментирует Губерниев в эфире «Матч ТВ»
Соревнования пройдут с 27 по 31 октября. Это заключительный этап серии, Гранд-финал пройдет в Москве с 6 по 12 декабря 2024 года.
Этап в Ижевске покажут в прямом эфире на VK Видео (квалификацию и плей-офф).
«Золотые финалы» в последний день этапа будет транслировать «Матч ТВ». Их прокомментирует Дмитрий Губерниев. Время начала трансляций финалов – 31 октября в 14:55 по московскому времени.
КЛБ – профессиональная международная лига боулинга. BetBoom Кубок КЛБ – крупнейшие соревнования по боулингу на территории России и СНГ. В турнире участвуют 12 клубов и 148 спортсменов из России, Узбекистана, Беларуси и Казахстана.
Подробности о предстоящих турнирах – на официальном сайте КЛБ, а также в телеграм-канале и на странице VK.
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