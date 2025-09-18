0

Кинопоиск эксклюзивно покажет пятый турнир российского Падел Тура

Турнир пройдет в Екатеринбурге с 19 по 21 сентября, где открывается новый специализированный стадион для падела – «Падел-арена РМК».

«Кинопоиск» покажет турнир как в прямом эфире, так и в записи.

РПТ – престижная национальная серия турниров «открытого типа», которая проводится Федерацией падела России (ФПР).

Этот этап РПТ станет самым многонациональным за всю историю турнира: в нем примут участие 88 спортсменов из 5 стран – России, Аргентины, Испании, Сербии, Казахстана. Помимо соревновательных матчей в рамках этапа пройдут шоу-матчи с мировыми звёздами падела.

В Екатеринбурге сыграют чемпионы мира и игроки топ-20 мирового рейтинга, в том числе: Лео Аугсбургер, Хуан Тельо, Федерико Чинготто, Лионель «Толито» Агирре и Адриан «Тито» Аллеманди. 

Итоговый турнир сезона 2025 состоится в Москве с 12 по 14 декабря.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoПадел
российский Падел Тур
Федерация падела России
телевидение
logoКинопоиск
