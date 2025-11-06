  • Спортс
Дартсмен Люк Литтлер назван самым сексуальным спортсменом по версии сайта знакомств Illicit Encounters. Он опередил Алькараса, Беллингема и Холланда

Люк Литтлер назван самым сексуальным спортсменом в опросе Illicit Encounters.

Чемпион мира по дартсу англичанин Люк Литтлер назван самым сексуальным спортсменом в опросе британского сайта знакомств Illicit Encounters.

2000 женщинам-пользователям сервиса было предложено оценить 30 звезд спорта по сексуальности от 1 до 10 баллов. Литтлер показал самый высокий результат.

Следом за ним в топ-10 расположились (в порядке убывания): Тайсон Фьюри (бокс), Ландо Норрис (автоспорт), Люк Хамфрис (дартс), Карлос Алькарас (теннис), Трэвис Келси (американский футбол), Джуд Беллингем (футбол), Джек Дрэйпер (теннис), Эрлинг Холанд (футбол) и Энтони Джошуа (бокс).

«Женщинам надоела отретушированная картинка. Им нужны аутентичность, открытость и уверенность в себе – качества, коими Литтлер обладает в избытке.

Литтлер – спортсмен-антисупермодель. Его привлекательность в том, что он – герой рабочего класса, ведет себя как обычный парень, при этом с телосложением как у завсегдатаев паба», – отметил представитель сайта Illicit Encounters.

