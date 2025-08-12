  • Спортс
Борис Кольцов: «Такое ощущение, что Люк Литтлер с дротиками родился. Но его феномен – это кропотливая работа на протяжении 14-15 лет»

Чемпион России по дартсу объяснил, в чем феномен Люка Литтлера.

18-летний англичанин Литтлер – действующий чемпион мира по дартсу. О его навыках порассуждал многократный победитель российских чемпионатов Борис Кольцов.

– Кто в тройке лучших дартсменов мира, по вашему мнению?

– Они в рейтинге так и выстроились сейчас. Это Хамфрис, Литтлер и ван Гервен. Если расширить до пяти, то войдут Джош Рок, который добрался до полуфинала Матч-плея, и Гервин Прайс.

Рок – очень классный парень. Не зря, как говорит Барри Хирн, мальчик может стать чемпионом мира в будущем. А Прайс – это человек, который эмоционально, наверное, любого может задавить. Он бывший регбист. Надо представителям нашей федерации на него посмотреть, как он реагирует на окружающих и что он делает. Интересно, сколько дисквалов они бы ему выписали?

– В чем феномен 18-летнего Люка Литтлера?

– Он, такое ощущение, с дротиками родился. Но это не так. Я смотрел разные видео, где он технику демонстрирует. Техника, которую он сейчас, в 18 лет, показывает, была у него 14 лет назад, когда он бросал магнитные дротики.

Феномен Люка Литтлера – это кропотливая работа на протяжении 14-15 лет. Он сам или его отец поставил высокую цель уже в самом раннем возрасте. Он не родился таким феноменом, он им стал.

В каждом виде спорта есть свой феномен, но они не рождаются такими, а приходят к этому. Кто думал, когда родился Усэйн Болт, что он будет великим бегуном? Кто думал, что тот же Александр Овечкин станет легендарным хоккеистом и лучшим бомбардиром в истории НХЛ, когда родился? Никто не знает, кем ты будешь. Это работа спортсмена, тренеров, родителей, в совокупности с желанием этих людей и, конечно же, твоим желанием. Потому что невозможно человеку навязать то, что ему самому не хочется.

Думаю, если бы Люк Литтлер не хотел играть в дартс, его бы никто не заставил. Ему хочется. По глазам видно, что он кайфует от того, что делает, – отметил Кольцов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
