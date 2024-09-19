«Это достаточно странно». В федерациях чирлидинга и гольфа России высказалась об исключении этих видов из школьных уроков

Федерации чирлидинга и гольфа ответили на исключение этих видов из школ в России.

Ранее Министерство просвещения РФ предложило убрать вариативные модули «Гольф» и «Чир-спорт» (чирлидинг) из уроков физкультуры. Решение обусловлено тем, что эти «практикуемые за рубежом» дисциплины не соответствуют «отечественному историческому опыту и традициям, национальным нравственно-этическим нормам».

«Это достаточно странно. Мы как раз говорим о том, что спорт должен быть вне политики, он не виноват в том, что он так называется.

Чирлидингом занимаются тысячи людей, я бы даже сказала, что истоки чирлидинга мы усматриваем в наших советских традициях, потому что во время парада физкультурников было много акробатических этюдов, которые сейчас используются в методике построения чирлидинговых программ. В прошлом году чирлидинг стоял в программе президентских соревнований и прошел успешно.

Не понимаю, зачем это привязывать к политике, потому что у нас многие виды спорта пришли с Запада: хоккей – из Канады, футбол – из Англии, баскетбол – тоже не из России. Так что это очень оголтелое поведение, популизм современного времени, зачем это делать – я не понимаю», – заявила первый вице-президент Федерации чирлидинга и чир-спорта России Валентина Новикова.

Инициативу Минпросвещения также прокомментировали в Ассоциации гольфа России (АГР).

«Министерство просвещения РФ весной 2024 года включило модуль «гольф» в перечень дисциплин для занятий по физической культуре в образовательных учреждениях и предлагает исключить его осенью 2024 года. У гольфа было только лето для реализации проекта, рабочий период которого в школах – это учебный год, начинается с осени 2024 года.

В России гольф – молодой вид спорта, официальной истории чуть больше 30 лет. Гольф – один из сложнейших видов спорта, который требует максимальной концентрации, интеллектуальных способностей, физической подкованности и выносливости.

Сегодня на поле в клубе «Пестово» проходит турнир спортивных клубов с участием ЦСКА, «Спартака», «Динамо» (Санкт-Петербург), «Ак Барса» и других команд – на поле вышли наши титулованные спортсмены, заслуженные мастера спорта, олимпийские чемпионы и призеры, чемпионы мира – Светлана Журова (конькобежный спорт), прославленные хоккеисты: Илья Ковальчук, Сергей Федоров, Виталий Прохоров.

Напомним, что программа «Развитие гольфа в системе школьного образования» или в народе «Школьный гольф» реализуется больше 15 лет, 7 лет назад был дан новый импульс программе. Сейчас «Школьный гольф» – это 19 регионов, соревнования Всероссийской школьной лиги гольфа и десятки тысяч играющих детей», – сообщили в АГР.