Сорокин о бане России: «Нужно продолжать убеждать УЕФА, что это не очень справедливо. Если не будем верить, нам и работать не нужно»
Алексей Сорокин считает, что надо продолжать убеждать УЕФА снять бан с России.
С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.
«Для УЕФА наше возвращение – сложный вопрос. Их президент высказывался не в очень радостном для нас ключе. Но это не мешает продолжать попытки убеждать, что это не очень справедливо – лишать наших футболистов возможности выступать с таким количеством сборных и с тем местом, которое Россия занимает в мировом футболе.
Если мы не будем в это верить, нам и работать не нужно. Без веры трудно продолжать диалог. Конечно, мы рассчитываем на то, что однажды нас услышат, появится проблеск конструктивной позиции. Уверяю, что диалог продолжается», – сказал советник главы РФС.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
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