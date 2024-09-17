Сорокин о бане России: «Нужно продолжать убеждать УЕФА, что это не очень справедливо. Если не будем верить, нам и работать не нужно»

Алексей Сорокин считает, что надо продолжать убеждать УЕФА снять бан с России.

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Для УЕФА наше возвращение – сложный вопрос. Их президент высказывался не в очень радостном для нас ключе. Но это не мешает продолжать попытки убеждать, что это не очень справедливо – лишать наших футболистов возможности выступать с таким количеством сборных и с тем местом, которое Россия занимает в мировом футболе.

Если мы не будем в это верить, нам и работать не нужно. Без веры трудно продолжать диалог. Конечно, мы рассчитываем на то, что однажды нас услышат, появится проблеск конструктивной позиции. Уверяю, что диалог продолжается», – сказал советник главы РФС .