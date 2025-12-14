  • Спортс
  • Экзотические виды
  • Новости
  • Чемпионат мира по дартсу-2026. 1/64 финала. Литтлер обыграл Лабанаускаса, Хамфрис победил Эветтса, ван Гервен встретится с Тацунами, другие матчи
0

Чемпионат мира по дартсу-2026. 1/64 финала. Литтлер обыграл Лабанаускаса, Хамфрис победил Эветтса, ван Гервен встретится с Тацунами, другие матчи

Люк Литтлер прошел 1/64 финала на чемпионате мира по дартсу.

С 11 по 20 декабря в Лондоне проходит 1/64 финала чемпионата мира по дартсу. Действующий победитель турнира англичанин Люк Литтлер обыграл Дариуса Лабанаускаса из Литвы.

Чемпионат мира по дартсу-2026

Лондон, Англия

1/64 финала

Завершенные матчи

Люк Литтлер (Англия) – Дариус Лабанаускас (Литва) – 3:0

Дэймон Хета (Австралия) – Стив Леннон (Ирландия) – 3:1

Росс Смит (Англия) – Андреас Харриссон (Швеция) – 2:3

Люк Хамфрис (Англия) – Тед Эветтс (Англия) – 3:1

Джан ван Веен (Нидерланды) – Кристо Рейес (Испания) – 3:1

Гэри Андерсон (Шотландия) – Адам Хант (Англия) – 3:2

Расписание оставшихся матчей

15 декабря, 0:10 / Стивен Бантинг (Англия) – Себастьян Бялецкий (Польша)

16 декабря, 0:10 / Джонни Клэйтон (Уэльс) – Адам Липскомб (Англия)

16 декабря, 18:40 / Крис Доби (Англия) – Сяо Чэнь Чжун (Китай)

16 декабря, 23:10 / Дэни Нопперт (Нидерланды) – Юрьен ван дер Вельде (Нидерланды)

17 декабря, 0:10 / Гервин Прайс (Уэльс) – Адам Гавлас (Чехия)

17 декабря, 23:10 / Раймонд ван Барневельд (Нидерланды) – Штефан Белльмонт (Швейцария)

18 декабря, 17:40 / Райан Джойс (Англия) – Оуэн Бейтс (Англия)

19 декабря, 18:40 / Джош Рок (Северная Ирландия) – Джемма Хейтер (Англия)

19 декабря, 0:10 / Майкл ван Гервен (Нидерланды) – Мицухико Тацунами (Япония)

20 декабря, 0:10 / Нейтан Эспиналл (Англия) – Лоуренс Илаган (Филиппины)

ПРИМЕЧАНИЕ: максимальное количество сетов – 5. Указано московское время.

Полную сетку можно посмотреть здесь.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
дартс
Люк Литтлер
результаты
Раймонд ван Барневельд
Крис Доби
Гервин Прайс
Стивен Бантинг
Джан ван Веен
Майкл ван Гервен
Гэри Андерсон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Экзотические виды в Telegram
Материалы по теме
Норрис номинирован на звание «Спортсмен года» в Великобритании
11 декабря, 17:10
Букмекер Paddy Power продлил спонсорский контракт с чемпионатом мира по дартсу до 2031 года
2 декабря, 10:12
Это самый сексуальный спортсмен мира по версии британок с сайта знакомств для замужних
7 ноября, 04:15
Главные новости
40 российских спортсменов выступят на чемпионате мира по бодибилдингу в Саудовской Аравии. В случае их побед будет играть гимн России
27 ноября, 12:22
Дартсмен Люк Литтлер назван самым сексуальным спортсменом по версии сайта знакомств Illicit Encounters. Он опередил Алькараса, Беллингема и Холланда
6 ноября, 12:23
Дегтяреву и Чернышенко подарили биты для городошного спорта
6 ноября, 11:18Видео
Российская команда одержала победу на чемпионате Евразии по рыболовному спорту в Адыгее
20 октября, 17:04
Один человек погиб во время турнира по рыбалке в Пермском крае из-за столкновения с лодкой
29 августа, 11:40
В Самарской области в ноябре пройдет чемпионат России по гонкам дронов
14 августа, 16:16
Борис Кольцов: «Такое ощущение, что Люк Литтлер с дротиками родился. Но его феномен – это кропотливая работа на протяжении 14-15 лет»
12 августа, 17:59
Дартсмен Кольцов о критике в адрес федерации: «Сейчас я бы выразился грубее. Люди, которые не желают нашему виду спорта процветания, недостойны быть во главе чего-либо»
12 августа, 17:02
Вице-президент Федерации дартса России: «Отстранение Кольцова – просто безобразие. Власть в федерации узурпировали пять человек, и они считают себя хозяевами»
17 июля, 16:13
Федерация дартса России отстранила 18-кратного чемпиона страны за критику в свой адрес
17 июля, 06:19
Ко всем новостям
Последние новости
Кинопоиск эксклюзивно покажет пятый турнир российского Падел Тура. Он впервые пройдет в Екатеринбурге
19 сентября, 14:00
В Тюмени пройдет Гранд-финал Континентальной лиги боулинга. Финалы прокомментирует Губерниев в эфире «Матч ТВ»
22 ноября 2024, 13:13
Российские спортсмены выступят на чемпионате мира по мас-рестлингу в Киргизии
5 ноября 2024, 11:55
Массовая драка произошла на матче чемпионата России по регболу в Челябинске
5 ноября 2024, 11:02
27 октября в Ижевске стартует 7-й этап Континентальной лиги боулинга. Финалы прокомментирует Губерниев в эфире «Матч ТВ»
24 октября 2024, 15:38
6 октября в Тюмени стартует шестой этап Континентальной лиги боулинга. Финалы покажет «Матч ТВ» под комментарий Губерниева
30 сентября 2024, 16:08
В Ташкенте пройдет Кубок Континентальной лиги боулинга. Финалы в прямом эфире покажет «Матч ТВ»
19 августа 2024, 10:25
В Красноярске проходит Кубок России по боулингу. Финалы в прямом эфире покажет «Матч ТВ»
3 июля 2024, 06:55
16 июня в Казахстане стартует четвертый этап Континентальной лиги боулинга. Финалы в прямом эфире покажет «Матч! Игра»
7 июня 2024, 08:56
В Калужской области пройдет Фестиваль внутренней и внешней гармонии М.И.Р.
24 мая 2024, 10:56