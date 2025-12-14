Чемпионат мира по дартсу-2026. 1/64 финала. Литтлер обыграл Лабанаускаса, Хамфрис победил Эветтса, ван Гервен встретится с Тацунами, другие матчи
С 11 по 20 декабря в Лондоне проходит 1/64 финала чемпионата мира по дартсу. Действующий победитель турнира англичанин Люк Литтлер обыграл Дариуса Лабанаускаса из Литвы.
Лондон, Англия
1/64 финала
Завершенные матчи
Люк Литтлер (Англия) – Дариус Лабанаускас (Литва) – 3:0
Дэймон Хета (Австралия) – Стив Леннон (Ирландия) – 3:1
Росс Смит (Англия) – Андреас Харриссон (Швеция) – 2:3
Люк Хамфрис (Англия) – Тед Эветтс (Англия) – 3:1
Джан ван Веен (Нидерланды) – Кристо Рейес (Испания) – 3:1
Гэри Андерсон (Шотландия) – Адам Хант (Англия) – 3:2
Расписание оставшихся матчей
15 декабря, 0:10 / Стивен Бантинг (Англия) – Себастьян Бялецкий (Польша)
16 декабря, 0:10 / Джонни Клэйтон (Уэльс) – Адам Липскомб (Англия)
16 декабря, 18:40 / Крис Доби (Англия) – Сяо Чэнь Чжун (Китай)
16 декабря, 23:10 / Дэни Нопперт (Нидерланды) – Юрьен ван дер Вельде (Нидерланды)
17 декабря, 0:10 / Гервин Прайс (Уэльс) – Адам Гавлас (Чехия)
17 декабря, 23:10 / Раймонд ван Барневельд (Нидерланды) – Штефан Белльмонт (Швейцария)
18 декабря, 17:40 / Райан Джойс (Англия) – Оуэн Бейтс (Англия)
19 декабря, 18:40 / Джош Рок (Северная Ирландия) – Джемма Хейтер (Англия)
19 декабря, 0:10 / Майкл ван Гервен (Нидерланды) – Мицухико Тацунами (Япония)
20 декабря, 0:10 / Нейтан Эспиналл (Англия) – Лоуренс Илаган (Филиппины)
ПРИМЕЧАНИЕ: максимальное количество сетов – 5. Указано московское время.
Полную сетку можно посмотреть здесь.