  40 российских спортсменов выступят на чемпионате мира по бодибилдингу в Саудовской Аравии. В случае их побед будет играть гимн России
40 российских спортсменов выступят на чемпионате мира по бодибилдингу в Саудовской Аравии. В случае их побед будет играть гимн России

40 российских бодибилдеров выступят на чемпионате мира.

Сорок российских спортсменов выступят на чемпионате мира по бодибилдингу, сборная будет стремиться занять первое место в командном зачете. Об этом заявил президент Федерации бодибилдинга России Александр Вишневский.

Мужской чемпионат мира по бодибилдингу пройдет с 28 по 30 ноября в Эль-Хубаре (Саудовская Аравия).

«В чемпионате мира примут участие 40 российских спортсменов со многих регионов нашей большой страны. В команду отбирали лучших, в состав включили и тех, кто ранее побеждал на чемпионатах России и мира. Главным критерием были результаты на последних чемпионате и кубке страны, в Саудовскую Аравию приехали те, кто побеждал или завоевывал призовые места на этих соревнованиях.

Задачи перед мужской сборной России стоят максимальные, в командном зачете мы давно не становились первыми. На прошлогоднем чемпионате мира россияне заняли второе место, пропустив вперед хозяев, команду Ирана.

Мы уступили из-за малого количества участников, не удалось набрать нужную сумму баллов. Хотя, говорят, в этом году Саудовская Аравия заявит 100 человек, конкуренцию могут также составить китайцы, представители ОАЭ», – сказал Вишневский. 

«Здесь точно будет играть гимн России в случае успеха наших спортсменов. И это, конечно, очень важно для всех нас. Спортсмены будут испытывать чувство большой гордости от того, что представляют свою страну. Это придаст дополнительное вдохновение», – цитирует Вишневского ТАСС

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Бодибилдинг
Фитнес
ТАСС
