«Самаранч-младший один из лучших кандидатов для России. Он будет вести переговоры – в отличие от Баха, который на диалог не идет». Аникина о выборах в МОК

Аникина назвала Самаранча-младшего одним из лучших для России кандидатов в МОК.

В 2025 году пройдут выборы главы Международного олимпийского комитета (МОК). На пост претендуют семь человек , в том числе действующий вице-президент организации Хуан Антонио Самаранч-младший .

«История Самаранча получилась бы очень красивой: его отец был легендарным президентом, который реформировал и возродил МОК. Самаранч-младщий всю жизнь находится в спортивном движении, готов идти на компромиссы по многим вопросам, у него хорошая репутация.

Мне кажется, что он один из самых лучших кандидатов для России. Я не говорю, что он будет делать все, что мы попросим, но он, по крайней мере, точно будет вести переговоры. В отличие от Томаса Баха, который все пытается делать руками других людей и других структур и на диалог не идет.

Самаранч, как я думаю, все-таки будет придерживаться принципа, что спорт должен оставаться вне политики, и будет вести переговоры. А результаты этих переговоров будут зависеть от их участников, от готовности всех сторон идти на уступки. Но в любом случае он человек, который способен это сделать, если у него будет такое желание и будут полномочия», – сказала вице-президент Федерации бобслея России и один из лидеров заявочной кампании Сочи-2014 Елена Аникина .

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