Шевченко отреагировала на слова Раузи о Рогане: «Джо – благородный человек, охотник и пример для молодежи»

Валентина Шевченко отреагировала на слова Ронды Раузи о Джо Рогане.

Ранее Ронда Раузи раскритиковала Рогана: «Он не эксперт в MMA. Просто фанат со своим мнением, который никогда не дрался».

«Лично я считаю Джо Рогана отличным экспертом боевых искусств, благородным человеком, охотником, спортсменом и хорошим примером для молодежи!» – написала в социальных сетях чемпионка UFC Валентина Шевченко .

В ночь на 16 ноября Шевченко проведет защиту пояса в женском наилегчайшем весе против Вэйли Чжан. Поединок пройдет в соглавном событии турнира UFC 322, который состоится в Нью-Йорке.

