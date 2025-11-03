Шевченко отреагировала на слова Раузи о Рогане: «Джо – благородный человек, охотник и пример для молодежи»
Валентина Шевченко отреагировала на слова Ронды Раузи о Джо Рогане.
Ранее Ронда Раузи раскритиковала Рогана: «Он не эксперт в MMA. Просто фанат со своим мнением, который никогда не дрался».
«Лично я считаю Джо Рогана отличным экспертом боевых искусств, благородным человеком, охотником, спортсменом и хорошим примером для молодежи!» – написала в социальных сетях чемпионка UFC Валентина Шевченко.
В ночь на 16 ноября Шевченко проведет защиту пояса в женском наилегчайшем весе против Вэйли Чжан. Поединок пройдет в соглавном событии турнира UFC 322, который состоится в Нью-Йорке.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Валентины Шевченко
