Энтони Джошуа: «Если Пол хочет оставаться на высоком уровне, то ему нужно работать усерднее. В тяжелом весе сложно править»
Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа прокомментировал победу над блогером Джейком Полом
«Жаль, что я не смог вырубить Джейка в самом начале. Но сегодня мы увидели, что у него есть дух. Он стойкий парень, старался изо всех сил. Многие боксеры отказывались выходить со мной в ринг, а Джейк сделал это.
Он падал, но продолжал подниматься. Снимаю перед ним шляпу. Но если Джейк хочет оставаться на высоком уровне в тяжелом весе, ему придется работать усерднее. В этом дивизионе очень сложно править», – сказал Джошуа.
Бой между Джошуа и Полом состоялся в Майами в ночь на 20 декабря. Джошуа победил нокаутом в шестом раунде.
Джейк Пол отправился в больницу после боя с Энтони Джошуа. Ему диагностировали перелом челюсти