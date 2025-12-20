Джейк Пол: «Мне конкретно надрали задницу, но в этом и есть суть бокса. Я еще вернусь – и стану чемпионом мира»

Джейк Пол высказался о поражении от Энтони Джошуа.

«Я сделал все, на что был способен. Это было безумие. Я получил огромное удовольствие. Спасибо всем фанатам. Я просто благодарен Богу за возможность показывать такие выступления. Энтони – отличный боксер. Мне конкретно надрали задницу, но в этом и есть суть этого спорта.

Кажется, у меня сломана челюсть. Да, она точно сломана. Но ничего – так тоже бывает. Это был хороший урок от одного из лучших, кто когда-либо выходил в ринг. Но я еще вернусь – и стану чемпионом мира», – сказал Пол.

Поединок между Джошуа и Полом состоялся в ночь на 20 декабря в Майами. Джошуа победил нокаутом в шестом раунде.

