«Пришло время вернуться домой». Пачеко обратилась к Уайту после ухода из PFL

Ларисса Пачеко обратилась к Дане Уайту после увольнения из PFL.

Ранее в руководстве PFL сообщили, что Пачеко покинула промоушен. В PFL она провела 15 поединков, проиграв лишь в трех из них. На счету Пачеко победы в двух Гран-при промоушена.

«Дана, я здесь – готова и полна решимости. Хочу доказать, что заслуживаю быть в UFC, что могу показывать отличные результаты. Когда я подписала контракт с UFC, я была всего лишь ребенком. Сейчас я взрослая, собранная, умею делать вес и устраивать шоу.

Я готова провести несколько боев за пределами организации, если нужно доказать, что я достойна. Просто позвоните – и я выйду в октагон. Но если нужно пройти испытание – я готова и к этому.

Это цель всей моей жизни. Я уже многого добилась, но теперь пришло время вернуться домой – и, надеюсь, вскоре сразиться за пояс UFC», – сказала двукратная чемпионка PFL Ларисса Пачеко.

На счету Пачеко два поражения в UFC. Последний поединок в промоушене она провела в марте 2015 года, когда проиграла Жермен де Рандами техническим нокаутом.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
