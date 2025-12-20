  • Спортс
Кормье – о поединке Джошуа и Пола: «Зрелищный, временами безумный бой. И закончился он именно так, как должен был закончиться»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье признался, что остался доволен поединком между Энтони Джошуа и Джейком Полом.

«Этот бой был именно таким, каким и должен был быть. Он получился зрелищным, временами безумным – со всеми этими клинчами, захватами и замечаниями рефери в духе: «Фанаты заплатили не за все эти грязные приемы». И закончился он именно так, как должен был закончиться.

Иногда история завершается так, как ей суждено. И эта история всегда должна была закончиться поражением Пола нокаутом. Именно это мы и увидели. Несмотря на это, я считаю, что людям уже пора отдать должное Полу за то, что он сделал для бокса», – сказал Кормье.

Поединок между Джошуа и Полом состоялся в ночь на 20 декабря в Майами. Джошуа победил нокаутом в шестом раунде.

«Мне надрали задницу». Джейк Пол отлетел от Джошуа, сломав челюсть

Джошуа – о победе над Полом: «Это было не лучшее выступление. Но правый кулак все-таки нашел свою цель»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Даниэля Кормье
logoЭнтони Джошуа
logoДжейк Пол
logoбокс
logoMMA
logoДаниэль Кормье
logoUFC
Энтони Джошуа - Джейк Пол
