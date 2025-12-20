Джейк Пол отправился в больницу после боя с Энтони Джошуа. Ему диагностировали перелом челюсти
Руководитель Most Valuable Promotions Накиса Бидариан сообщил, что Джейк Пол сломал челюсть в поединке с Энтони Джошуа.
«Джейк сломал челюсть. Что касается остального, то с ним все в порядке. После боя мы встретились с представителями Netflix, затем он принял душ и сам поехал в больницу. Перелом челюсти – довольно распространенная травма в спорте, особенно в боксе и ММА.
По оценкам врачей и хирургов, с которыми мы уже пообщались, восстановление займет от четырех до шести недель», – сказал Бидариан.
Поединок между Джошуа и Полом состоялся в ночь на 20 декабря в Майами. Джошуа победил нокаутом в шестом раунде.
