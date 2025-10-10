Фото
Опубликован официальный постер UFC 322. Турнир возглавит титульный бой Маддалены и Махачева

UFC представил официальный постер 322-го номерного турнира.

Ивент состоится в ночь с 15 на 16 ноября и пройдет в Нью-Йорке. В главном событии чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена проведет защиту пояса против Ислама Махачева.

В соглавном событии состоится титульный поединок в женском наилегчайшем весе между Валентиной Шевченко и Вэйли Чжан.

Двалишвили – о поединке Махачева и Маддалены: «Джек – отличный боец. Но Ислам хитер. Будет тяжело, но он может победить»

Волкановски – о бое Маддалены и Махачева: «Джек – зверь в стойке. У него есть шансы на финиш»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC Eurasia
