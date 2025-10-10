Опубликован официальный постер UFC 322. Турнир возглавит титульный бой Маддалены и Махачева

UFC представил официальный постер 322-го номерного турнира.

Ивент состоится в ночь с 15 на 16 ноября и пройдет в Нью-Йорке. В главном событии чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена проведет защиту пояса против Ислама Махачева .

В соглавном событии состоится титульный поединок в женском наилегчайшем весе между Валентиной Шевченко и Вэйли Чжан .

