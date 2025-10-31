2

Раузи – о Рогане: «Он не эксперт в MMA и никогда не дрался. Тхэквондо – это не бои»

Ронда Раузи не считает мнение Джо Рогана об MMA авторитетным.

«Роган – не эксперт в MMA. Он фанат со своим мнением. Он никогда не дрался. Тхэквондо – это не бои», – сказала экс-чемпионка UFC Ронда Раузи.

Напомним, комментатор UFC Роган владеет вторым даном по тхэквондо.

Раузи раскритиковала фанатов ММА: «Стоит бойцу проиграть, как от него тут же отворачиваются. Так было с Сильвой, так было с Емельяненко»

Джо Роган: «Джонс против Перейры стал бы величайшим боем в истории человечества»

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?2115 голосов
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Happy Punch
logoРонда Раузи
logoUFC
logoДжо Роган
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джо Роган: «Дю Плесси и жизни не хватит, чтобы закрыть пропасть в классе с Чимаевым»
26 сентября, 16:40
Сехудо – о Раузи: «Она верит, что может снова стать чемпионкой UFC. Я бы не стал списывать ее со счетов»
26 сентября, 14:30
Алексеева – о возможном возвращении Раузи в UFC: «Ронда хоть и была больше про хайп, но она популяризировала женские бои. Ей будет очень сложно снова стать чемпионкой»
24 сентября, 15:11
Главные новости
Майк Перри: «Джонс – единственный победитель боя Аспиналла и Гана. Теперь Джон и Уайт снова лучшие друзья»
10 минут назад
Марио Баутиста: «Надеялся, что Хабиб загоняет Умара»
32 минуты назад
Белал – Аспиналлу: «Теперь ты понял меня. Весь мир обвиняет тебя. Вот совет: перестань об этом переживать»
сегодня, 06:20
Джонс просит Уайта взять его в кард турнира в Белом доме: «Дана, бро, пожалуйста. Для меня было бы такой честью представлять нашу страну»
сегодня, 06:02
«Прилетел в Америку. Посмотрим, как обстановка». Хабиб присоединился к лагерю Махачева
вчера, 19:20
Дэн Хукер: «Давно хотел получить поединок с Царукяном. Считаю его лучшим бойцом дивизиона»
вчера, 18:10
Раузи раскритиковала фанатов ММА: «Стоит бойцу проиграть, как от него тут же отворачиваются. Так было с Сильвой, так было с Емельяненко»
вчера, 17:45
Мухаммад Мокаев: «Увольнение из UFC сделало меня известнее. Я самый высокооплачиваемый боец своего веса в мире»
вчера, 17:10
Хорхе Масвидаль: «Махачев – лучший в партере. Контроль, болевые приемы... Настоящий кошмар»
вчера, 16:35
Хукер – о том, что бой с Царукяном пройдет в Катаре: «Плевать, где драться. Хоть в сауне, хоть в Антарктиде»
вчера, 14:55
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30