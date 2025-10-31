Раузи – о Рогане: «Он не эксперт в MMA и никогда не дрался. Тхэквондо – это не бои»
Ронда Раузи не считает мнение Джо Рогана об MMA авторитетным.
«Роган – не эксперт в MMA. Он фанат со своим мнением. Он никогда не дрался. Тхэквондо – это не бои», – сказала экс-чемпионка UFC Ронда Раузи.
Напомним, комментатор UFC Роган владеет вторым даном по тхэквондо.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Happy Punch
