Гарбрандт раскритиковал выступление Джошуа в поединке с Полом: «Джервонта нокаутировал бы его быстрее!»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт раскритиковал выступление Энтони Джошуа в поединке с Джейком Полом .

Бой в супертяжелом весе между Джошуа и Полом состоялся в ночь на 20 декабря в Майами. Джошуа победил нокаутом в шестом раунде.

«Джервонта Дэвис нокаутировал бы его быстрее!» – написал в социальных сетях Гарбрандт.

Напомним, что изначально Пол должен был подраться с Джервонтой Дэвисом 14 ноября, но бой отменили после обвинений в домашнем насилии.

