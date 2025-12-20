Гарбрандт раскритиковал выступление Джошуа в поединке с Полом: «Джервонта нокаутировал бы его быстрее!»
Коди Гарбрандт раскритиковал выступление Энтони Джошуа в бою с Джейком Полом.
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт раскритиковал выступление Энтони Джошуа в поединке с Джейком Полом.
Бой в супертяжелом весе между Джошуа и Полом состоялся в ночь на 20 декабря в Майами. Джошуа победил нокаутом в шестом раунде.
«Джервонта Дэвис нокаутировал бы его быстрее!» – написал в социальных сетях Гарбрандт.
Напомним, что изначально Пол должен был подраться с Джервонтой Дэвисом 14 ноября, но бой отменили после обвинений в домашнем насилии.
Джейк Пол отправился в больницу после боя с Энтони Джошуа. Ему диагностировали перелом челюсти
«Мне надрали задницу». Джейк Пол отлетел от Джошуа, сломав челюсть
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Коди Гарбрандта
