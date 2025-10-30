  • Спортс
Раузи раскритиковала фанатов ММА: «Стоит бойцу проиграть, как от него тут же отворачиваются. Так было с Сильвой, так было с Емельяненко»

Ронда Раузи подвергла критике фанатов смешанных единоборств.

«Посмотрите на WWE – там по-настоящему уважают легенд. А в MMA все иначе: как только ты перестаешь быть на вершине, ты становишься ничтожеством.

Андерсон Сильва, например. Боже, когда-то его считали почти мифическим существом, настоящим ниндзя, который гипнотизировал соперников. Но стоило ему проиграть, как люди сразу же начали говорить: «Он никто, он никогда не был великим».

Федор Емельяненко – один из величайших бойцов всех времен. Но как только он начал проигрывать, с ним произошло то же самое: «Федор никогда не был крутым, бла-бла-бла». И единственная причина, почему фанаты MMA до сих пор боготворят Хабиба Нурмагомедова – это то, что он завершил карьеру до того, как достиг своего предела.

Если бы он продолжил драться и когда-нибудь проиграл, то люди бы отвернулись и от него. В этом спорте так всегда», – сказала бывшая чемпионка UFC Ронда Раузи.

