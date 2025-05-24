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Роган предложил разрешить допинг бойцам UFC: «Не желаю видеть толстых тяжеловесов. Пусть валят. Хочу вернуть Оверима»

Джо Роган хочет, чтобы UFC убрал допинг-контроль.

«Когда UFC начали работать с USADA, все изменилось. Бойцы потеряли телосложение. Они резко изменились. Алистар Оверим – лучший пример. Когда он дрался с Броком Леснером, его проверили на допинг – и нашли до хера.

В октагон выходил 118-килограммовый «Уберим» – здоровый, как черт. Это был один из элитных ударников планеты. Брок оказался в заднице.

Потом его заставили пройти тест на допинг, и он стал нормальным человеком с хорошими боевыми навыками. Я имею в виду, что он уже не «Уберим».

Я бы хотел увидеть, каким был Алистер в своей лучшей форме. Это было бы действительно дико.

Разрешить ли бойцам допинг? О да, я хочу повеселиться. Не желаю видеть толстых тяжеловесов. Пусть валят. Хочу вернуть Алистера», – сказал комментатор UFC Джо Роган.

UFC объявил о партнерстве с Американским антидопинговым агентством (USADA) 3 июня 2015 года. В 2024-м они прекратили сотрудничество.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал PowerfulJRE
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