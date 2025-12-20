Джейк Пол: «Не удивлен, что бой с Джошуа продлился шесть раундов. Если бы я не устал, то продолжил бы драться»

Джейк Пол: не удивлен, что бой с Джошуа продлился шесть раундов.

Блогер и боксер Джейк Пол высказался о поединке против Энтони Джошуа .

«Если честно, я не удивлен, что бой продлился шесть раундов. Я просто устал – вот и все. Его вес оказался слишком большим для меня, с этим было сложно справиться. Если бы у меня было более хорошее кардио, я бы продолжил драться. Но Энтони выступил потрясающе – бьет он действительно очень сильно.

Я хочу идти дальше, хочу продолжать карьеру. Я вылечу сломанную челюсть, вернусь и буду драться с соперниками своего веса. Я нацелен на титул чемпиона мира в крузервейте», – сказал Пол.

Бой в супертяжелом весе между Полом и Джошуа прошел в Майами в ночь на 20 декабря. Джошуа победил нокаутом в шестом раунде.

«Мне надрали задницу». Джейк Пол отлетел от Джошуа, сломав челюсть

Кормье – о поединке Джошуа и Пола: «Зрелищный, временами безумный бой. И закончился он именно так, как должен был закончиться»